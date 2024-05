Rugby: festa della palla ovale giovanile nel ricordo di Ezio Vittorio

Sport

La prima edizione del trofeo ideato dalla Federugby Sicilia per ricordare l'ex giocatore e poi grande allenatore catanese scomparso prematuramente a soli 56 anni, ha visto al Polivalente di San Giovanni la Punta il successo del San Gregorio Under 16, battuto 29-5 il Cus Catania

Tutti in campo ad inseguire una palla ovale nel ricordo di Ezio Vittorio, catanese, prima giocatore e poi allenatore di rugby, morto prematuramente nel 2021 a soli 56 anni, lasciando un grande vuoto per chi aveva avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e tecniche con la sua grande passione per il rugby. Per ricordarlo quest’anno la Federugby Siciliana diretta da Giovanni Saraceno ha istituito un torneo giovanile Under 16, che ha visto protagonisti le migliore tre squadre siciliana: Cus Catania, San Gregorio e Fenice Marsala.

La conclusione al Polivalente di San Giovanni la Punta con la vittoria del San Gregorio allenato da Salvo Garozzo che ad Ezio era legato da un profondo legame: “Il trofeo l’ho tenuto a casa per un giorno e adesso lo ridarò ai ragazzi che mi hanno fatto questo grande regalo con questa vittoria nel ricordo di Ezio”.

I due tecnici del San Gregorio, Salvo Garozzo e Giacomo Granata con il trofeo nel ricordo di Ezio Vittorio

“Abbiamo deciso di istituire questo trofeo nel ricordo di Ezio Vittorio – le parole di Giovanni Saraceno, presidente Federugby Sicilia – e speriamo che negli anni diventi un tradizionale appuntamento giovanile, per ricordare prima l’uomo e poi il grande allenatore che era Ezio Vittorio. Queste tre partite hanno onorato al meglio la sua memoria e complimenti a tutti i ragazzi che sono scesi in campo, ai tecnici, i genitori e gli spettatori che anche oggi numerosi hanno seguito l’evento”.

Un momento della premiazione con Riccardo Stazzone e Giovanni Saraceno

Il San Gregorio ha battuto 29 a 5 il Cus Catania e col bonus ha vinto il 1° memorial “Ezio Vittorio” davanti ai cusini e al Marsala di Moreno De Biasi che aveva battuto gli etnei di Salvo Garozzo (32-24) ma aveva perso 27-5 con i cusini di Mario Camorali.

Alla consegna del trofeo presente Riccardo Stazzone l’ultimo presidente di Ezio all’Amatori Catania in Serie A e tanti, tanti amici che hanno ricordato la figura di questo straordinario uomo che ci ha lasciato troppo presto.

“Complimenti a questi ragazzi – le parole di Riccardo Stazzone – avete onorato la memoria di Ezio, uomo dall’animo gentile che poi in campo si trasformava e diventata un guerriero che trascinava tutti, perché aveva innato lo spirito rugbistico. Ricordarlo oggi è stato importante perché Ezio ha dato tanto al rugby ed è giusto che il rugby si ricordi di lui”.

Dirigenti, tecnici e giocatori del San Gregorio Under 16

I PROTAGONISTI. Ecco la squadra del San Gregorio del presidente Gianluigi Pistorio e dei tecnici Salvo Garozzo e Giacomo Granata, che ha vinto il primo memorial ”Ezio Vittorio”: Gabriele Alì, Francesco Musumeci, Alessandro Squadrito, Riccardo Cappello, Riccardo Barbagallo, Tommaso Nicotra, Lorenzo Burella, Andrea Di Raimondo, Andrea Santoro, Giorgio Famà, Andrea Gambacurta, Mihele De Grandi, Claudio Ferro, Gabriele Rapisarda, Simone Nicolosi, Marco Fede, Mattia Florio, Kristian Cunsolo e Christian Licciardello.