A Naro un vip tra i maturandi: è Piero Barone del “Volo”

Naro (Agrigento) - Le promesse sono promesse e quelle fatte ai genitori vanno onorate e mantenute. Per questo motivo, stamattina, Piero Barone, voce del gruppo musicale del “Volo” a 25 anni compiuti si è seduto tra i banchi dell’Istituto tecnico commerciale “Federico II” del suo paese, Naro, scuola che dipende dall’istituto Galileo Galilei di Canicattì, per sostenere la prova di italiano degli esami di maturità 2018.

Obiettivo dell’artista agrigentino, conseguire il diploma di maturità in Amministrazione, Finanza e Marketing, indirizzo al quale era regolarmente iscritto, concluse le scuole medie, ma che ha dovuto lasciare per dedicarsi alla musica con tournée e impegni che in questi anni lo hanno portato in ogni parte del mondo. Piero Barone, però, non vuole assolutamente passare alla storia per uno dei tanti artisti che non hanno mai conseguito un diploma e oggi ha deciso di provarci. In questi giorni, chi lo conosce bene, ha raccontato di Piero impegnato tra i libri e nelle esercitazioni. Insomma, alle prese con una tensione pre esami come quella che hanno vissuto milioni di studenti italiani.

Piero, che ha portato in alto il nome della musica italiana nel mondo, insieme agli altri componenti del gruppo, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ci tiene a fare bene.