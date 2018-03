Verso il rientro i 200 studenti siciliani bloccati dalla neve a New York

CATANIA - I duecento studenti siciliani che sono rimasti bloccati a New York a causa del maltempo, dopo avere partecipato con altri 2.800 ragazzi alla manifestazione internazionale organizzata dall'Associazione catanese Diplomatici all'Onu, stanno già cominciando a rientrare in Sicilia. La tormenta di neve che si è abbattuta nei giorni scorsi su New York, infatti, ha provocato la cancellazione di oltre 5.000 voli in partenza e in arrivo dagli aeroporti di quell'area, lasciando a terra qualcosa come 1,5 milioni di passeggeri, tra i quali, appunto, i duecento studenti di Catania, Palermo e Messina che sarebbero dovuti ripartire il 21. Lo staff dell'associazione Diplomatici, ovviamente, si è attivato per fare garantire dalle compagnie aeree la riprotezione dei voli per i ragazzi e per i docenti rimasti a New York e per trovare per tutti una immediata sistemazione in albergo.

Il tutto si è svolto in condizioni certamente difficili, con gli alberghi di New York che erano stati letteralmente presi d'assalto da centinaia di migliaia di viaggiatori rimasti a terra. I Diplomatici hanno trovato per i 200 ragazzi nel più breve tempo possibile una soluzione grazie anche ai contatti costanti tenuti con il Consolato Generale d'Italia a New York. Ed è stato anche chiesto, e ottenuto, che l'Alitalia anticipasse il ritorno dei ragazzi rispetto alle prime date di riprotezione che erano state indicate. Così, appunto, metà del gruppo sarà a casa già domani, una seconda tranche di ragazzi partirà domani mattina e l'ultimo, una decina di studenti, tornerà a casa il 24. In queste ore, naturalmente, tutto lo staff dei Diplomatici è stato al lavoro a New York per prendersi cura dei ragazzi, per curare la logistica e venire incontro alle esigenze dei ragazzi e per accelerare, appunto, il rientro a casa.

Per quanto riguarda le spese sostenute, l'Alitalia, naturalmente, ha riprotetto tutti i viaggiatori che sono rimasti bloccati dalla tormenta di neve ed ha anche dato ampie rassicurazioni ai Diplomatici che verranno rimborsate tutte le spese sostenute per gli alloggi, oltre al riconoscimento di un rimborso di 100 euro per ogni giorno in più trascorso a New York.