Gambizzato in strada da un conoscente: vecchi rancori e dissidi dietro al ferimento di Misterbianco

le indagini dei carabinieri

Il sospettato è camionista in pensione che è stato portato in caserma per essere sentito dagli investigatori

Ci sono vecchi rancori e dissidi dietro al ferimento dell’imbianchino di 51 anni gambizzato questo pomeriggio davanti a un noto bar di via Giacomo Matteotti a Misterbianco. A sparare è stato un camionista in pensione di 70 anni che ha agito “indisturbato” sotto gli occhi increduli di passanti e clienti del bar. L’uomo è stato identificato dalla stessa vittima: “E’ stato lui, è stato…****” ha ripetuto la vittima raggiunta dai colpi di arma da fuoco alle gambe e alle mani. E il cerchio sull’uomo si è chiuso nel giro di un paio di ore, con il 70enne portato nella sede della Tenenza di via Kennedy per essere sentito dai militari dell’Arma dei carabinieri. La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita.

Il primo cittadino