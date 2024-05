Lo dico

Siamo Bruna e Daniele ed abitiamo in via Fra Liberato a Catania! Insieme ai nostri condomini, facciamo scrupolosamente la raccolta differenziata ma..se non la raccolgono (o peggio ancora, la raccolgono TUTTA INSIEME dopo che noi differenziamo!) il risultato è questo!

