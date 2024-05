Spari davanti a un bar di Misterbianco: uomo gambizzato sotto gli occhi dei clienti, un sospettato in caserma

la vittima è un imbianchino

I due si conoscevano: sembra che alla base del ferimento ci sia un'accesa discussione degenerata qualche mese fa e vecchi rancori

Momenti di paura questo pomeriggio a Misterbianco nella centralissima via Giacomo Matteotti dove un uomo – arrivato in auto da cui è sceso ha esploso tre colpi di pistola verso la vittima, un imbianchino sulla cinquantina, che è rimasta ferita alle gambe. Alla scena hanno assistito – attoniti – i clienti di un noto bar che hanno subito chiamato un’ambulanza del 118 e i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i militari dell’Arma della Tenenza di Misterbianco. I due si conoscevano: sembra che alla base del ferimento ci sia un’accesa discussione degenerata qualche mese fa e vecchi rancori. L’uomo che è stato identificato dalla stessa vittima è stato portato in caserma per essere sentito dagli investigatori. Davanti al bar, intanto, la Sezione Investigativa Scientifica (Sis) continua i rilievi.

