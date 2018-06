Volo Napoli-Cagliari colpito da un fulmine atterra a Palermo

CAGLIARI - Disagi per i passeggeri del volo Napoli-Cagliari di Volotea che doveva atterrare all’aeroporto del capoluogo sardo alle 18.50. Durante il tragitto verso la Sardegna l’aereo è stato centrato da un fulmine. Il comandante, in via precauzionale, ha deciso di atterrare all’aeroporto di Palermo, dove sono presenti i tecnici Volotea che si occuperanno di verificare eventuali problemi all’aereo. Il volo sta accumulando ritardo. I passeggeri saranno riprotetti su altri voli o partiranno con lo stesso aereo dopo le verifiche.

Eventi come questo non sono rari nell'aviazione. I fulmini colpiscono regolarmente gli aeroplani. Ma raramente causano incidenti. Il motivo principale è che gli aeroplani hanno una struttura metallica, cioè conduttrice di elettricità: la corrente scorre sulla superficie della fusoliera e non raggiunge l’interno, proseguendo la sua corsa nel vuoto.