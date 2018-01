KFC lancia pollo acquistabile in Bitcoin

ROMA, 17 GEN - Il bitcoin arriva sui tavoli di Kentucky Fried Chicken. La catena di fast food specializzata in pollo fritto ha usato la criptovaluta per la sua ultima trovata promozionale: in tutti i punti vendita del Canada è infatti in vendita un cestino di pollo del valore di 20 dollari canadesi pagabile proprio in Bitcoin. Il 'Bitcoin bucket' è stato lanciato sui social del marchio e può essere acquistato con Bitpay e consegnato direttamente a casa. "Non sappiamo esattamente cosa siano i Bitcoin, o come funzionino, - recita il tweet di annuncio di KFC - ma questo non dovrebbe intromettersi tra voi e un pollo buono da leccarsi le dita". Il secchiello in edizione limitata comprende 10 porzioni di pollo marinato, 2 filetti, patatine fritte waffle ed è già andato esaurito. Chissà che uno non sia finito a casa di Satoshi Nakamoto, pseudonimo dell'inventore della criptovaluta. L'offerta per lui era allettante: "Se Satoshi rivela la sua vera identità, - afferma ancora KFC su Twitter - il Bitcoin Bucket glielo offriamo noi".