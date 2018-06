Scritte Salvini:a Trento in pieno centro

TRENTO, 17 GIU - La scritta che a Trento definisce "Salvini mandante degli omicidi razzisti", oggetto stamani di un post su Twitter da parte dello stesso ministro degli interni, è su un muro nel cuore della città, proprio dietro il duomo. Si trova nella parte bassa di uno degli edifici storici del capoluogo, Palazzo Calepini, a vernice nera, come altre in città. Un'altra contro il ministro è in via Roma, a qualche centinaio di metri da piazza Duomo: "Salvini carogna". In via Belenzani, proprio sul muro di Palazzo Thun, sede del Comune, si trova invece la scritta "Non scordiamo Soumaila ucciso dal razzismo", in ricordo del giovane migrante maliano sindacalista, ucciso il 2 giugno a San Calogero, in Calabria, a cui venerdì sera a Trento era stato dedicato un corteo. Altre scritte che contestano più in generale le politiche del governo in materia di migranti si trovano su una serie di altri muri del centro, soprattutto in via Roma, come "Basta morti in mare" e "Basta razzismo di Stato".