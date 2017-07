Migranti: Minniti, Ue e Africa insieme

ROMA, 24 LUG - Sul tema dell'immigrazione "Europa e Africa hanno il dovere di lavorare insieme". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, nel suo intervento alla seconda riunione del gruppo di contatto Africa-Europa, in corso a Tunisi. "Abbiamo a che fare - ha sottolineato - con un fenomeno epocale che ci ha accompagnato in passato e molto probabilmente ci accompagnerà anche nel futuro. Esso può essere affrontato in maniera utile e definitiva soltanto attraverso una grande cooperazione tra Europa e Africa". Su questi temi, ha aggiunto, "non c'è un'unica soluzione miracolosa, c'è invece l'idea di mettere in campo un progetto strategico sapendo che nessun Paese può farcela da solo e che nessun Paese può essere lasciato solo. Chi ha orecchie per intendere, intenda". Il ministro ha invitato quindi l'Europa ad affrontare il tema della rotta sud e del Mediterraneo centrale facendo "lo stesso sforzo fatto per la Turchia".