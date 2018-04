Salute: Italia longeva, ma non autosufficienza tra anziani supera media Ue

Roma, 18 apr. (AdnKronos Salute) - Italia sempre più longeva, ai primi posti sia in Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata una certa età, si registrano livelli di cronicità e non autosufficienza superiori alla media europea. E a farne le spese sono soprattutto le donne. Il nostro è addirittura quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche. E' quanto emerge dalla XV edizione del Rapporto Osservasalute (2017), pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni Italiane, che ha sede all'Università Cattolica di Roma, e presentato oggi nella Capitale.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 l'Italia è al secondo posto, dopo la Svezia, per la più elevata speranza di vita alla nascita per gli uomini (80,3 anni) e al terzo posto, dopo Francia e Spagna, per le donne (84,9 anni), a fronte di una media dei Paesi dell’Ue di 77,9 anni per gli uomini e di 83,3 anni per le donne. Ma la Penisola perde posizioni se si esamina la speranza di vita senza limitazioni dovute a problemi di salute. Se la Svezia si mantiene in testa, per gli uomini Spagna e Italia scendono, rispettivamente, al settimo e undicesimo posto; per le donne, Francia e Spagna si piazzano al sesto e ottavo posto, mentre l’Italia 'crolla' alla 15.esima posizione, al di sotto della media dell'Ue.

E ancora, nel rapporto si rileva la maggiore prevalenza di artrosi, che caratterizza gli anziani italiani rispetto a quelli degli altri Paesi europei: 46,6%, uno dei più alti valori contro il 6,1% della Gran Bretagna e l'8,2% dell’Estonia, ma anche il loro basso livello di attività fisica. Infine, tra gli 'over 65' l’11,2% ha molta difficoltà o non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza ricevere alcun aiuto. Nel resto d'Europa la non autosufficienza nella stessa fascia d'età affligge il 3,1% in Danimarca - valore più basso in Europa - il 4,1% in Svezia. Il dato più alto è quello del Belgio, con il 17,7%, ma l'Italia supera comunque la media Ue a 28, pari all’8,8% degli 'over 65'.