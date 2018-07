Sanità: emergenza sangue in Sicilia, appello Anci e Avis ai sindaci

Palermo, 13 lug. (AdnKronos Salute) - Anci Sicilia e Avis lanciano un appello ai sindaci per incentivare la cultura della donazione in tutti i Comuni dell'Isola, soprattutto nel periodo estivo, quando l'emergenza sangue diventa insostenibile. L'iniziativa è frutto dell'accordo, sottoscritto lo scorso anno, con il quale le due associazioni si sono impegnate a favorire lo sviluppo di azioni volte alla crescita della cultura della donazione, in particolare tra i ragazzi.

"Donare il sangue significa condividere una parte di sé non solo a parole, ma con azioni concrete - dicono Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia - e la solidarietà è un elemento cardine del vivere civile, dell'essere cittadini. Chiediamo a tutti gli amministratori siciliani di adoperarsi in una proficua campagna di sensibilizzazione, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione e informazione, per incentivare la donazione di sangue".

L'invito per tutti i donatori è di recarsi nelle sedi Avis di appartenenza, poiché "le scorte e la disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti, sono già finite - sottolinea Salvatore Mandarà, presidente di Avis Sicilia - E' importante ricordare che tutte le componenti del sangue sono necessarie per curare e aiutare pazienti con diverse necessità: negli interventi chirurgici e ortopedici, nella cura delle ustioni e delle emorragie, nei trapianti di organi e tessuti, nella cura di malattie gravi come tumori, leucemie, anemie croniche". Inoltre "dal plasma si possono ottenere dei veri e propri farmaci per la cura dell'emofilia, le immunoglobuline (come quelle anti-tetano) e l'albumina, usate in alcune patologie del fegato e dei reni".