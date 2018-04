La melodie, musica, bambini, banlieue

ROMA, 26 APR - Le banlieue parigine non come microcosmo di poverta', violenza, isolamento, e radicamento islamico ma ambientazione di un cambiamento che parte dai bambini, attraverso la musica. E' la storia ispirata a un reale programma della Filarmonica di Parigi, raccontata in La Melodie, la dramedy di Rachid Hami, presentata fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia e dal 26 aprile nelle sale distribuito da Officine UBU. Protagonista uno dei divi della commedia francese Kad Merad, che qui e' altrettanto convincente in corde piu' drammatiche, nel ruolo di Simon, violinista in crisi personale che accetta di andare ad insegnare il violino ai piccoli e scatenati allievi di una scuola di periferia, quasi tutti immigrati di seconda o terza generazione, con l'obiettivo di farli partecipare a un grande concerto evento alla filarmonica di Parigi. Un percorso accidentato all'inizio, che si rivela di crescita, condivisione a rinascita, anche per Simon.