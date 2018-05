Candiani Denim 80/mo con tutela ambiente

ROMA, 23 MAG - Candiani Denim celebra il suo 80/mo anniversario con una capsule collection all'insegna della sostenibilità. L'azienda con sede nel Parco del Ticino, conosciuta come "The greenest mill in the blue world" grazie alla continua ricerca tecnologica e produttiva in chiave sostenibile, ha deciso di festeggiare lo storico traguardo realizzando una collezione in una tela che rispetta l'ambiente. Re-Gen Denim è composta infatti per il 50% da Refibra e per il 50% da fibra riciclata. Tutti i filati sono quindi di materiale rigenerato e permettono di non utilizzare cotone fresco. La sua peculiarità risiede nell'utilizzo della tecnologia Kitotex il brevetto che utilizza il Chitosano, sostanza d'origine naturale, atossica, biocompatibile e biodegradabile, ottenuta dallo scheletro dei crostacei. Il processo consente di ridurre i consumi fino al 30% d'energia, 50% d'acqua e 70% di agenti chimici, oltre alla eliminazione di CO2 e di alcool polivinilico (plastica sciolta, invisibile) dispersa in mare.