Mondiali: Croazia, stampa esalta squadra

ZAGABRIA, 16 LUG - Nonostante la sconfitta ieri a Mosca nella finale della Coppa del Mondo, in Croazia si è festeggiato fino a notte fonda lo storico secondo posto della nazionale. A Zagabria sulla piazza centrale a festeggiare erano circa 50 mila tifosi. La polizia ha fatto sapere che non sono stati registrati incedenti particolari, ad eccezione dell'uso in alcuni casi di petardi e fumogeni proibiti. Anche tutta la stampa nazionale apre oggi con toni esaltanti, e la parola orgoglio domina le prime pagine, con messaggi di conforto e gioia rivolti direttamente ai calciatori. "Siamo orgogliosi di voi - cuori coraggiosi", titola il quotidiano della capitale Jutarnji list, e gli fa eco il Novi list di Fiume con "Siate orgogliosi - siete i nostri campioni". Per oggi pomeriggio sulla piazza centrale a Zagabria sono in programma grandi festeggiamenti per l'accoglienza dei calciatori di ritorno dalla Russia, per i quali sono attese circa 50 mila persone.