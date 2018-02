Belgio: operazione polizia a Forest

ROMA, 22 FEB - Imponente operazione di polizia in corso a Forest, nella regione di Bruxelles. Il sindaco indica la presenza di un uomo armato. Lo riferiscono i media belgi. Nella zona sono presenti anche cecchini. E' stato costituito un perimetro di sicurezza, un elicottero sorvola la zona. Gli abitanti sono stati invitati a non uscire di casa, riferisce la tv pubblica belga. Secondo il sindaco, Marc-Jean Ghyssels, si "sospetta la presenza di un uomo armato" in un edificio. Forest è stato il covo di Salah Abdeslam, unico sopravvissuto del commando delle stragi di Parigi, prima della sua cattura.