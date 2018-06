Costa, battaglia a bottiglie plastica

ROMA, 25 GIU - "Vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici": lo ha proposto il ministro dell'ambiente Sergio Costa intervenendo al Consiglio ambiente Ue in corso a Lussemburgo. Il ministro ha anche sottolineato che è "essenziale che l'Ue garantisca il diritto all'acqua potabile e l'accesso all'acqua a tutti" tenendo in considerazione che essa è "un bene comune". Quindi, secondo il ministro, "non è soggetta al mercato unico" e "va mantenuto il monitoraggio pubblico sui privati". L'intervento di Costa è avvenuto nell'ambito del dibattito avviato dal Consiglio Ue sulla revisione della direttiva acque potabili in base alla proposta presentata dalla Commissione europea il primo febbraio scorso.