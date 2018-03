Di Biagio, so giocarmi anche mio futuro

FIRENZE, 19 MAR - ''Se contro Argentina e Inghilterra mi gioco il futuro? So di giocarmi qualcosa e so che dovrò sfruttare al massimo questa opportunità ma le priorità sono altre, su tutte quella di rilanciare il calcio italiano e la Nazionale e ritrovare l'entusiasmo della gente''. Così Gigi Di Biagio rispondendo sul suo ruolo di ct 'a termine'. ''Sono in Federazione da 8 anni, in cuor mio cercherò di mettere in difficoltà i vertici - ha continuato con toni decisi il ct azzurro - ora però i problemi da affrontare sono altri''. Al riguardo è intervenuto il vicecommissario della Figc Alessandro Costacurta, presente alla conferenza di Di Biagio insieme al team manager azzurro Gabriele Oriali: ''Gigi ha ragione, adesso l'impegno di tutti è rilanciare il calcio italiano e vedere la Nazionale giocare bene, i bilanci si faranno dopo, non è corretto chiedere ora del suo futuro anche se Di Biagio è qui per quanto ha dimostrato in questi anni''.