Lopetegui a Madrid, via avventura Real

ROMA, 19 GIU - A una settimana dall'annuncio a sorpresa del suo ingaggio come tecnico del Real Madrid, che gli è costato un esonero in tronco da parte della federcalcio spagnola, Julien Lopetegui ha fatto la sua prima apparizione al campo di allenamento del club a Valdedabas. Le immagini del suo arrivo in auto sono state subito diffuse sui siti dei principali media spagnoli. Digerito lo choc di dover abbandonare la nazionale ancora prima dell'esordio al Mondiale di Russia, Lopetegui si mette dunque al lavoro per la prossima stagione, cominciando a stendere i piani d'attacco insieme con i dirigenti merengue. Al centro dell'attenzione, ovviamente, il mercato, che vedrà il Real Madrid particolarmente attivo. Da Alisson a Neymar, la lista della spesa è lunga, costosa e di non facile attuazione, ma tempo e soldi non mancheranno per cercare di raggiungere tutti gli obiettivi.