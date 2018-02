Aeroporto di Trapani, nominati i nuovi vertici dell'Airgest

Due manager regionali al vertice di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, di cui la Regione possiede il 99,93% delle quote.

Sono Gianluigi Amico e Lucia Di Fatta. Amico è il capo di gabinetto della presidenza della Regione, chiamato a questo incarico da quello che ricopriva all’ufficio legislativo e legale del governatore Nello Musumeci; Lucia Di Fatta è invece il capo di gabinetto dell’assessore al Turismo Sandro Pappalardo.

Amico dovrebbe essere il presidente di Airgest al posto del dimissionario Franco Giudice. Il nuovo vertice dovrà sbloccare lo stallo in cui si trova lo scalo trapanese, impossibilitato a varare la programmazione estiva dei voli perchè il bando per il nuovo gestore è bloccato al Tar. Alitalia ha presentato ricorso contro la volontà di assegnare l’appalto allo storico gestore Ryanair, l’unico a presentare un’offerta nei termini. Alitalia e Blue Air avevano manifestato interesse nella prima fase del bando ma non hanno presentato proposte finali.