Agrigento, Teatro Pirandello: dopo 12 anni si ripristina la “buca” per l’orchestra

Sarà pronta per la messa in scena de “La Traviata” del Sicilia Classica Festival, nella serata di sabato 4 maggio, la nuova postazione per l’orchestra del Teatro Pirandello di Agrigento. L’amministrazione del teatro- nell’ottica di dare maggiore spazio all’Opera, e non solo alla prosa, nella propria programmazione – si è infatti fatta carico dei lavori di ammodernamento del teatro che vedono in primis il ripristino della postazione per l’orchestra, la cosiddetta buca, che negli ultimi anni aveva preso posto direttamente sul palco.

“La messa in scena de “La Traviata” del Sicilia Classica Festival- dichiara Salvo Prestia, direttore generale del Teatro Pirandello di Agrigento – sarà occasione per inaugurare questa nuova postazione, che non veniva utilizzata da circa dodici anni. Un evento, questo, che sancisce la volontà di variegare la nostra programmazione, di dare spazio a tutte le arti, e di contribuire a diffondere la cultura della lirica”.