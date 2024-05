Akragas, il benservito a Marco Coppa e gli errori da non ripetere: cosa ha detto Giuseppe Deni

il punto

Il video del patron del club al quale non sono piaciute le dichiarazioni post 0 a 4 di Siracusa del tecnico

A salvezza acquisita l’Akragas tira le prime somme. E a sentire quello che ha appena detto il patron Giuseppe Deni in un video pubblicato sulla pagina Facebook del club il primo risultato è che l’anno prossimo Marco Coppa non sarà più l’allenatore.

Non c’è l’esonero ma…

Non c’è l’esonero ma se le parole hanno un peso e un significato la decisione è questa: «Ogni cosa ha il suo tempo e il tempo dei giovani e del consolidamento è finito e ci dobbiamo avviare verso un’altra logica con l’Akragas che cominci a recitare il ruolo che deve avere. Faremo delle scelte per ogni tempo, non è più il tempo del consolidamento». Deni non ha esonerato Coppa – c’è del resto un’altra sola partita da affrontare senza alcun patema – ma ha risposto chiaramente alle dichiarazioni post Siracusa del tecnico che ha parlato di squadra giovane. Dichiarazioni che evidentente non sono piaciute perché il video è per i tempi quanto meno irrituale. Significa che Deni non le ha gradite per nulla. Non a caso il patron ha elencato gli elementi più rappresentativi della rosa e il numero di campionati disputati in serie D. «Abbiamo allestito una squadra di grande dignità e ognuno si accolli le proprie responsabilità – ha tuonato Deni – la colpa non è della società e dei dirigenti», dando quindi la responsabilità al settore tecnico. «Il tecnico ha raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati ma ogni cosa ha il suo tempo».

Ma gli errori non sono solo del settore tecnico

E fin qui le parole di Giuseppe Deni. Che errori tecnici ci siano stati è innegabile: l’Akragas ha perso 16 partite su 33 e quindi pressapoco la metà dei match disputati, ha la quintultima difesa del campionato con i 53 gol subiti in 33 partite. In 4 occasioni ha preso almeno 4 gol, come nel doloroso derby dell’Esseneto alla prima contro il Licata (1 a 4), lo 0 a 4 a Locri all’11esima, l’1 a 4 a Trapani alla 24esima, l’1 a 5 a Reggio Calabria alla 33esima e ora l’ultimo 0 a 4 di domenica scorsa a Siracusa. Io aggiungerei anche il 3 a 3 di Acireale dopo essere stati in vantaggio per 3 a 0.

L’altalena del gioco