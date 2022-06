Disordini a San Leone, confermata ordinanza viaria

Ha sortito effetti positivi il primo esperimento sabato scorso. Pertanto, contro disordini e caos a San Leone, il Comune di Agrigento ha confermato la stessa ordinanza da applicare da venerdì a domenica. Dunque: dalle ore 18 alle 24 divieto di transito sul lungomare Falcone-Borsellino, nel tratto compreso fra il civico 35 e piazzale Giglia.

Divieto di transito anche in via Senatore Cognata, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Eolo e il lungomare Falcone-Borsellino.

Divieto di sosta, con rimozione su ambo i lati, a piazzale Giglia, nel tratto compreso fra l’ingresso dell’ex eliporto fino all’incrocio con viale Dei Giardini/Nettuno.

