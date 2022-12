Porto Empedocle, bacchettato un internet – point

A Porto Empedocle, in un internet – point, i poliziotti del Commissariato “Frontiera” e funzionari dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli Sicilia hanno sequestrato 3 personal computer, una stampante e alcuni coupon attestanti delle scommesse effettuate senza alcuna autorizzazione per le attività di gioco o scommesse. Il gestore dell’attività lavorativa, un empedoclino di 28 anni, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento per esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse, e installazione illegale di apparecchi di gioco d’azzardo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA