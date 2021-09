Presentato il progetto "Cosmo_Polis"

Presentato ieri ad Aragona il progetto “Cosmo-Polis di partecipazione attiva, finanziato con il Fondo Sociale Europeo e dalla Regione siciliana e destinato all’inserimento lavorativo mediante attivazioni di tirocini presso aziende del territorio ed indirizzata a dodici giovani sottoposti a procedimento giudiziario dell’Autorità minorile, minori e giovani ospiti in comunità alloggio o case famiglia, minori stranieri non accompagnati residenti in Sicilia che risultino, al momento dell’iscrizione disoccupati, che non frequentino un regolare corso di studi o di formazione e che abbiano compiuto un’età compresa tra i 16 ed i 21 anni non compiuti.

Il soggetto proponente è la Familia società cooperativa sociale guidata dalla presidente Carmelinda Scalia e ne fanno parte il Centro Studi Luigi Pirandello rappresentato dal legale, Ezio Candiloro e dalla Società cooperativa Speha Fresia. I lavori sono stati moderati dal nostro giornalista, Gaetano Ravanà.

