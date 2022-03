Quaranta ragazzi dell'Ic Garibaldi a lezione di manovre salvavita

Circa 40 alunni dell’I.C. Garibaldi di Realmonte, diretto da Graziella Fazzi, a lezione di Manovre Salvavita. Un corso promosso dal Comune della Città della Scala dei Turchi e realizzato in collaborazione con l’istituto scolastico e la Croce Rossa di Agrigento . Tre giornate informative, sotto la guida della dott.ssa Simona Fiorino, che illustrerà ai bambini tramite una lezione frontale teorica e stazioni di addestramento pratico a piccoli gruppi su manichini, delle principali manovre salvavita. Al termine sarà rilasciato agli alunni, un apposito attestato di formazione. Presenti alla lezione il sindaco avv. Sabrina Lattuca, l’assessore alla Salute, Rosalia Anastasi. La mattinata si è aperta con un minuto di raccoglimento per le vittime del conflitto in Ucraina ed in seguito il sindaco Lattuca, in occasione della Festa delle Donne, ha consegnato un mazzetto di mimose alla dirigente scolastico Fazzi, alle docenti ed alle alunne, un simbolico gesto di solidarietà verso le donne ucraine, in segno di speranza.

“Siamo molto soddisfatti per l’attività che sta impegnando gli alunni dell’istituto- spiega il sindaco Sabrina Lattuca- un percorso informativo utile agli alunni per imparare a prevenire i malesseri. L’attività si inquadra nell’ambito di una serie di iniziative programmate annualmente dall’amministrazione comunale - conclude il sindaco-in accordo con le istituzioni presenti sul territorio: la scuola, la parrocchia le associazioni e la Caritas diocesana di Agrigento”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA