Racalmuto, studentessa raggirata sul web

Ha pagato, attraverso un bonifico bancario un anticipo di 120 euro, per la stesura di una tesi di laurea. Una tesi che non è stata però mai recapitata. Vittima della truffa è stata una studentessa ventisettenne di Grotte, che ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione di Racalmuto.

I militari dell’Arma, al termine di alcune indagini, sono riusciti ad identificare la responsabile, che con artifizi e raggiri, s’è fatta accreditare quei soldi per la stesura di una tesi di laurea. Si tratta di una ventottenne, residente a Gravina di Puglia, denunciata in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per l’ipotesi di reato di truffa.

