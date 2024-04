La dura lotta di Denise contro la leucemia: dopo sette trapianti la speranza di una cura negli Usa

Nel Catanese

Il padre della giovane di Paternò, Giuseppe D'Amanti lancia un appello e una campagna di raccolta fondi

Il suo sorriso, per certi versi disarmante, nonostante le difficoltà e quella luce straordinaria che ha sempre conservato negli occhi. Se si pensa a Denise, sono le prime cose che vengono in mente, oltre al fatto di trovarsi di fronte ad una bellissima ragazza. Lei ha 28 anni, da 11 lotta contro una leucemia che l’ha costretta in questi anni a diversi ricoveri e trapianti, sperando ogni volta che potesse essere l’ultimo ed invece così non è. Della sua storia ci eravamo occupati 11 anni fa, quando raccontammo la sua battaglia e quella che allora per tutti era una vittoria.

Le ricadute e i trapianti

Poi arrivarono le ricadute, i nuovi ricoveri, i primi trapianti. Ogni volta una speranza che poi si trasformava in delusione, ma mai in resa.In Italia per Denise non si può più fare nulla, tutto quello che era possibile fare, grazie al Sistema sanitario nazionale, è stato fatto. Ma Denise ha bisogno di un altro trapianto, di nuove cure per continuare a vivere. La battaglia contro il suo “male” non è finita. Per fortuna Denise non è sola, da sempre al suo fianco c’è il suo papà, Giuseppe D’Amanti, che lancia un appello. L’obiettivo è portare Denise in America, per poter continuare a sperare, ma la somma necessaria è consistente, circa 800 mila dollari.

La campagna di solidarietà sul web

Da qui la campagna lanciata sul web, con la creazione di un sito e di pagine social. È lo stesso D’Amanti che racconta la storia di Denise che «dal 13 marzo 2013 lotta contro la leucemia. Da quel maledetto giorno Denise ha subìto diverse cure che hanno lasciato strascichi terribili, quali: l’intervento di protesi bilaterale alle anche, stravaso da chemioterapia in un arto, quattro trapianti di midollo e la terapia con cellule Car-T. In questi 11 anni, grazie all’immensa forza della mia bambina e al lavoro di meravigliosi medici ed infermieri – dice D’Amanti -, ha avuto sette guarigioni seguite purtroppo da sette ricadute. Durante i controlli a seguito dell’ultima ricaduta, nell’ottobre 2023, in un centro molto importante in Italia e sotto le cure di un medico, considerato un luminare nel trattamento di questa malattia, le è stata diagnosticata la ricaduta di leucemia extra midollare mentre era in cura per la leucemia linfoblastica acuta, insomma questa mia povera creatura è stata molto sfortunata. A seguito di questa diagnosi nel novembre 2023 – continua Giuseppe D’Amanti – il medico ci dà la notizia che non avremmo mai voluto ricevere e ci comunica che non c’è più nulla da fare, di rientrare a casa con una confezione di morfina e attendere la morte inevitabile che sarebbe sopraggiunta nel giro di qualche mese.

Il rifiuto del verdetto