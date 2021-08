"Lapa pusher" preso dai carabinieri a San Cristoforo

I carabinieri della squadra "Lupi” del nucleo investigativo del Comando provinciale di Catania hanno arrestato, in flagranza di reato uno spacciatore di 37 anni che operava nel quartiere di San Cristofono. In particolare fra le via Villascabrosa e Officina, dove era solito incontrare gli acquirenti che avevano come riferimento un’Ape Piaggio lì parcheggiata.

I militari verificate in più di un caso le modalità di scambio soldi-droga, hanno deciso d’intervenire sottoponendo l'uomo ad un controllo.

Infatti all’interno degli slip aveva nascosto una dose di marijuana, già confezionata e pronta per la vendita, e in una tasca dei jeans la somma di 170 euro ritenuta dai carabinieri frutto della vendita della droga.

Ma soprattutto i militari hanno verificato quell’area posta in corrispondenza dell’Ape per scoprire che all’interno del pluviale di un’abitazione, c'erano altre 12 dosi di marijuana pronte per la vendita al minuto.

L’uomo è stato quindi posto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

