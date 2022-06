Così non si va avanti: da Nesima a Ognina, Catania è sommersa dalla spazzatura

Una città sotto assedio dove bisogna farsi largo a fatica tra le montagne di spazzatura. Gli operai comunali intervengono in tutta Catania con opere di bonifica a macchia di leopardo. Nel frattempo i rifiuti si accumulano ancora bloccando strade e marciapiede.

Tra il viale Mario Rapisardi e la circonvallazione il tour della “munnizza” ha le sue tappe in via Damiano Chiesa, Via Negrelli e via Partigiani d'Italia. Poco distante, l’isola ecologica di Nesima resta chiusa con una distesa di sacchetti di plastica che quasi impedisce a chiunque di raggiungere l’ingresso principale.

“La situazione è estremamente grave- racconta Orazio Del Bosco, abitante della zona- temiamo che qualcuno possa appiccare un incendio nel tentativo di risolvere il problema. Catania è diventata una specie di terra dei fuochi e prima o poi, di questo passo, può scapparci la tragedia”.

Dal quartiere di Nesima al porticciolo di Ognina. Qui tra barche di pescatori e turisti, la via Marittima resta completamente sommersa dai rifiuti.



