Covid, il bollettino del 15 gennaio: in Sicilia 9.292 casi, 66 morti ma ricoveri in intensiva calano

Se il picco sia stato raggiunto è ancora troppo presto per dirlo, ma i dati del bollettino covid del 15 gennaio diffuso dal ministero della Salute dà oggi sembrano, dopo diverse settimane, dare dati un po’ più positivi.

Pubblicità

I casi sono in senso assoluto di meno (9.292 contro i 10.23 di ieri) di fronte ad un numero di tamponi stabile (49.331 oggi, 60.567 ieri) e infatti il tasso di positività scende anche se di poco (18,8% oggi, 19,8% ieri). I morti invece sono moltissimi: addirittura 66 (anche se 13 sono relativi ai giorni scorsi). Il numero totale delle vittime siciliane sale così a 7.7878. L’anno scorso c’erano stati 1.867 nuovi casi e 36 morti.

Dagli ospedali, dopo molti giorni, c’è qualche segnale positivo: i ricoverati complessivi salgono di sole 16 persone (oggi 1.488, ieri 1.472), con un alleggerimento delle terapie intensive dove sono ricoverate 157 persone (ieri erano 165) con soli sei nuovi ingressi. Nelle aree mediche ci sono 1331 ricoverati per covid (ieri erano 1.307).

LE PROVINCE.

Palermo: 127.192 (2100)

Catania: 126.665 (2367)

Messina: 63.830 (725)

Siracusa: 44.188 (1031)

Trapani: 35.120 (482)

Agrigento: 34.218 (962)

Ragusa: 33.730 (832)

Caltanissetta: 32.747 (623)

Enna: 16.411 (170)

ITALIA. Sono 180.426 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 186.253. Le vittime sono invece 308 mentre ieri erano state 360. Sono 2.470.847 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 72.019 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.549.450 e i 140.856 morti. I dimessi e i guariti sono invece 5.937.747, con un incremento di 120.609 rispetto a ieri.

Sono 1.217.830 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.132.309. Il tasso di positività è al 14,8%, in calo rispetto al 16,4% di ieri. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 141. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.370, ovvero 351 in più rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA