Catania, ruba in un supermercato a Nesima e nella fuga investe un poliziotto libero dal servizio che aveva cercato di fermarlo

RAPINA MOVIMENTATA

Il fuggitivo è stato individuato e arrestato subito dopo per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere.

Ruba della merce in un supermercato a Nesima e nella fuga investe un poliziotto libero dal servizio che aveva cercato di fermarlo. Ma l’uomo è stato identificato e arrestato dagli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Catania: ora è accusato di rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere.

L’uomo si era recato in un supermercato del quartiere Nesima quando, dopo aver preso alcuni prodotti, ha tentato di darsi alla fuga. È stato però fermato dai dipendenti del negozio che lo hanno invitato a svuotare lo zaino dove aveva occultato la refurtiva. A quel punto l’uomo ha provato ad eludere il controllo ma, accortosi che il personale addetto alla sicurezza aveva già chiamato la polizia, si è dato alla fuga disfacendosi della refurtiva.

Un poliziotto della questura di Catania, libero dal servizio, accortosi dell’accaduto è intervenuto per fermarlo. Il fuggitivo, una volta salito in auto, ha provato ad allontanarsi ma il poliziotto, che nel frattempo di era qualificato, si è posizionato davanti al veicolo, intimandogli di arrestare la marcia. Nonostante la presenza dell’agente, l’uomo non si è fermato e investito il pubblico ufficiale, facendolo rovinare a terra.

Il numero di targa

Sebbene fosse ferito, il poliziotto è riuscito ad annotare il numero di targa fornendolo alla sala operativa delle Volanti. L’auto è risultata intestata ad una società di autonoleggio. E le tempestive indagini hanno consentito di localizzare il fuggitivo che è stato bloccato a bordo del veicolo. A seguito di perquisizione all’ interno dell’auto sono stati rinvenuti 2 grossi coltelli.