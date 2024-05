Corrado Formigli: «Invitare Vannacci in trasmissione? Direi di no, sono per un programma ‘devannaccizzato’»

Video dalla rete

Durante la trasmissione «Otto e mezzo» in onda su La7, al centro del dibattito tornano le polemiche legate alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, candidato della Lega alle prossime elezioni europee. «Lo inviterai nella tua trasmissione?», chiede la giornalista Lilli Gruber al collega Corrado Formigli. «Ha detto che non verrà mai e tutto sommato io non l’ho mai invitato – ha risposto il conduttore di ‘Piazzapulita’ – Sono per un programma ‘devannaccizzato’». «Un uomo che divide le persone in bianchi e neri meriterebbe di finire in un parlamento differenziale, ma probabilmente non succederà – ha aggiunto – Tuttavia credo che Vannacci non porterà grande fortuna a Salvini».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA