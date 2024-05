Omicidio Ramelli: procura Milano apre fascicolo dopo saluto romano**

Adnkronos

Milano, 30 apr. La procura di Milano ha aperto un fascicolo modello 45 (registro degli atti non costituenti notizia di reato) riguardo al corteo che si è tenuto ieri a Milano per commemorare lo studente Sergio Ramelli, ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra, legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati negli anni Ottanta. Al termine del corteo, con circa 1500 partecipanti, in via Paladini, dove Ramelli fu accerchiato e colpito con chiavi inglesi mentre stava parcheggiando il suo motorino, i partecipanti hanno effettuato il rito del ‘presente’ chiamando tre volte ‘il camerata Sergio Ramelli’ e facendo il saluto romano.