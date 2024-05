Europee, Marco Zambuto alla fine dice no: «Troppe polemiche sulla mia vita privata»

Il caso

L'ex sindaco di Agrigento che è anche il genero di Totò Cuffaro: «Grazie Renzi, ma non accetto la candidatura»

Alla fine Marco Zambuto ha detto no: «In queste ore ho molto riflettuto sulla mia candidatura e sulla polemica sui rapporti della mia vita privata. Ho deciso di dover privilegiare e salvaguardare la serenità della mia vita ad un seppur giusto impegno ma pieno di maliziose polemiche. Ringrazio Renzi che ha proposto la mia candidatura ma ho deciso di non accettarla». Il no è arrivato in serata dopo le polemiche legate al mancato accordo della Dc con la lista Stati Unità d’Europa promossa da Matteo Renzi e Emma Bonino ma con la presenza di Marco Zambuto che di Totò Cuffaro è il genero. Ma secondo indiscrezioni sono state ore di grande tensione nel centrodestra con il leader di Forza Italia Antonio Tajani che avrebbe minacciato ritorsioni nella Giunta regionale nel caso la Dc di Cuffaro avesse chiuso l’accordo con la lista Renzi.

