C’è anche un siciliano tra le vittime dell’esplosione di Suviana, Schifani: «Cordoglio ai familiari e a presidente Bonaccini»

la strage

Vincenzo Franchina, tecnico di 36 anni, era originario di Sinagra in provincia di Messina

C’è anche un siciliano tra le vittime dell’esplosione della centrale idroelettrica sul lago di Suviana, nel Bolognese: è Vincenzo Franchina, 36 anni, originario di Sinagra, comune in provincia di Messina. Il tecnico che ha perso la vita con altri colleghi da pochi mesi era diventato padre di un bambino.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani esprime profondo dolore per le vittime. «A nome personale e dell’intera giunta di governo – afferma – voglio manifestare il più sentito e vivo cordoglio ai familiari dei lavoratori coinvolti in questo tragico incidente e rivolgo un augurio di pronta guarigione ai feriti ricoverati in ospedale. Esprimo al presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini la vicinanza e la solidarietà dei siciliani alla comunità bolognese».

