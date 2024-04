Il delitto di Vanessa Scialfa rimasto senza movente, il legale: «Protetto chi ha mentito»

Cronaca

Per la morte della giovane trovata senza vita vicino alla miniera di Pasquasia, è stato condannato il fidanzato Francesco Lo Presti

Dopo 12 anni, il femminicidio della ventenne ennese Vanessa Scialfa resta ancora senza un movente. Il 24 aprile del 2012 è il giorno mai finito per la sua famiglia. La giovane venne strangolata con il cavo del lettore Dvd e finita con uno straccio intriso di candeggina dal fidanzato, Francesco Lo Presti, con cui conviveva da appena 79 giorni e che confesserà il delitto, due giorni dopo, portando la polizia dove l’aveva abbandonata senza vita, su un canalone ai margini della miniera di Pasquasia.

Di Vanessa nessuno aveva più notizie e Lo Presti, condannato in via definitiva a 30 anni di carcere, inizialmente aveva detto di non saperne nulla. Il padre Giovanni Scialfa nel dodicesimo anniversario di quel “fine pena mai” che è lo strazio vissuto per una figlia che non potrà più essere stretta tra le braccia e a cui, assieme alla moglie Isabella non ha mai saputo rassegnarsi, ha scritto sui social: «L’amore che ci lega a te, nessun assassino potrà mai ucciderlo». Una dedica piena di dolore e di amore: «Sei e resterai sempre nel nostro cuore». Dai social, il 24 aprile di 12 anni fa Giovanni Scialfa aveva annunciato, in preda all’angoscia, la sparizione della figlia e chiesto aiuto alla comunità ennese per trovarla. Negli anni la tomba di quella ragazza solare, fiduciosa negli altri e dal dolcissimo sorriso, al cimitero di Enna, come anche la lapide che la ricorda, posta nel luogo del ritrovamento del corpo, è stata danneggiata più volte rinnovando ogni volta il dolore della famiglia che ha sempre chiesto verità e giustizia.