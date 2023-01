Bimba di 4 anni esce dal cancello e un'auto la travolge: morta a Termini Imerese

Una bambina è morta investita da un’auto a Termini Imerese (Pa), in contrada Chiarera; è stata travolta mentre usciva da un cancello. I familiari l’hanno portata all’ospedale Cimino dove è stato constatato il decesso.

Pubblicità

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale di Termini Imerese. Al pronto soccorso sono stati momenti di tensione. I parenti della bimba di 4 anni si sono riversati nell’ospedale. Sono dovuti intervenire carabinieri e poliziotti per riportate la calma. «La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia. Gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per questa sera, in Piazza Duomo, sono annullati - dice il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova - Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino».

«Dopo la terribile notizia della morte della bambina, la Pro Loco di Termini Imerese, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha comunicato che saranno sospese le attività musicali nell’ambito del primo «Place Food Fest», in corso nella piazza Duomo. L'iniziativa, che prevedeva oltre lo street food anche spettacoli musicali fino alle 24, si concluderà in anticipo, intorno alle 21».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA