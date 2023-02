Matteo Messina Denaro in carcere guarda la tv e si lamenta: «Su di me nei tg raccontano balle»

«Sono incazzato, per le notizie che apprendo nei telegiornali». E’ quanto avrebbe riferito il boss Matteo Messina Denaro a fonti sanitarie e penitenziarie all’interno del carcere di massima sicurezza dell’Aquila dove è detenuto in 41bis. Il boss sottolinea che sul suo conto «vengono raccontate balle, ed è tutto frutto di fraintendimenti». Messina Denaro contrariamente ai primi giorni di reclusione ora guarda con attenzione la televisione.

Intanto oggi il padrino è stato sottoposto alla seconda seduta di chemioterapia dentro il supercarcere aquilano. Questa mattina l’equipe di oncologi dell’ospedale guidata dal primario Luciano Mutti ha assistito nell’ambulatorio ad hoc vicino alla cella del boss al 41bis, alla somministrazione della terapia per il tumore al colon.

Messina Denaro secondo fonti carcerarie e sanitarie è apparso in buona forma e sempre più in fiducia coi medici. In riferimento alla malattia si dichiara «fatalista», con un atteggiamento positivo verso le cure. «Il paziente è in buone condizioni, ha appetito, è riposato, sono buoni indicatori», emerge dalle fonti.

