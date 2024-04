Parcheggiatori abusivi in centro storico a Catania: quattro sanzionati

Territorio

Setacciate le zone di via Dusmet, via Transito e piazza Manganelli

Nel corso della serata di ieri, le pattuglie motomontate dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, hanno effettuato un servizio mirato alla repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle zone del centro storico, provvedendo ad individuarne e sanzionarne quattro.

Nello specifico, in via Dusmet è stato sanzionato un 43enne pregiudicato catanese; lo stesso è risultato essere destinatario del DACUR, ancora da notificare, pertanto, gli operatori hanno provveduto a tale adempimento, inibendogli di fatto la frequentazione di determinate aree urbane. Un altro pregiudicato 31enne di origini gelesi è stato individuato e sanzionato in piazza Manganelli, unitamente ad altro pregiudicato catanese 21enne.

Infine, in via Transito, è stato sanzionato un altro pregiudicato 32enne originario di Paternò.