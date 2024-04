Patenti false rilasciate a Siracusa: oltre 100 persone indagate

Motorizzazione

Gli agenti del commissariato di Avola e della sezione di Polizia stradale di Siracusa, con il commissariato di Lentini, stanno eseguendo perquisizioni, ispezioni e sequestri, con il coordinamento della Procura di Siracusa

Sono più di 100 gli indagati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla polizia siracusana sul rilascio di patenti di guida. La Polizia «sta vagliando la posizione della Motorizzazione civile di Siracusa e di diverse autoscuole della Provincia». Gli agenti del commissariato di Avola e della sezione di Polizia stradale di Siracusa, con il commissariato di Lentini, stanno eseguendo perquisizioni, ispezioni e sequestri, con il coordinamento della Procura di Siracusa.