Tensioni alla rimessa Amts: uomo armato minaccia gli autisti, bloccato e arrestato dalla polizia

Catania

Notte movimentata alla Zona industriale.

Momenti di vera paura ieri notte alla rimessa Amts alla zona industriale di Catania. Un dipendente libero dal servizio, forse sotto effetto di alcol, ha bloccato i cancelli con l’auto e poi è entrato armato di una mitraglietta (che poi si è scoperta essere una soft air) minacciando gli autisti presenti. Chiedeva di parlare con il direttore dell’Amts forse per una richiesta di aspettativa che non gli sarebbe stata concessa. L’uomo ha anche rubato un cellulare a un altro dipendente, fortunatamente altri autisti dell’azienda municipale sono riusciti a chiamare il 112 Numero Unico Emergenza che ha allertato la sala operativa della Questura. Sono intervenute sei Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico: gli agenti hanno cercato di aprire un dialogo con l’esagitato che inoltre era accompagnato da un pitbull. Il tentativo di far ragionare l’uomo, durato più di un’ora, purtroppo non ha portato a nessun risultato. I poliziotti quindi lo hanno preso di sorpresa, e con un’azione fulminea e coordinata lo hanno disarmato e bloccato. Il dipendente ha lanciato invece il suo cane contro gli agenti, uno è stato morso ma fortunatamente superficialmente. La situazione quindi intorno alle 3 di notte è tornata alla normalità: e i mezzi Amts hanno potuto uscire per il regolare servizio. L’uomo è stato arrestato e condotto negli uffici della polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA