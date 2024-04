Tenta di forzare un distributore automatico di bevande in via Garibaldi: denunciato

Catania

L'uomo, di origine serba, era stato notato, attraverso le videocamere, da personale di un istituto di vigilanza

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono stati inviati in via Garibaldi per una segnalazione di furto in atto, pervenuta alla Sala Operativa da parte del personale di un istituto di vigilanza. Attraverso le telecamere di sorveglianza, avevano notato la presenza di un uomo, all’interno di un esercizio commerciale, mentre tentava di forzare i distributori automatici di bevande, utilizzando un pezzo di legno.