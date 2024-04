Vandali nella casa museo del beato don Puglisi: danni a foto in mostra

Palermo

E' stato il presidente del centro padre nostro Maurizio Artale ad accorgersi dell'accaduto

Danneggiata la mostra fotografica nella casa museo del beato don Pino Puglisi. La denuncia è del presidente del centro padre nostro Maurizio Artale: «Ci stavamo abituando all’idea che finalmente il luogo del martirio del beato Giuseppe Puglisi avesse trovato la sua giusta dimensione nel cuore degli abitanti di Brancaccio: dall’ottobre del 2023 non si verificavano atti di vandalismo – dice il presidente -. Ieri sera alle ore 21, passando come tutte le sere da piazzetta beato padre Pino Puglisi, prima di tornare a casa, mi accorgevo che 4 foto che raccontano la venuta del Papa a casa di padre Pino Puglisi il 15 Settembre del 2018 erano state danneggiate. Inoltre, la tubazione dell’alimentazione della luce che illumina la piazza era stata divelta».