Ania, nel 2023 danni da clima per 357 miliardi di dollari

Assicurazioni hanno coperto costi per 123 miliardi di dollari

ROMA, 23 APR – “Sul versante dei cambiamenti climatici, negli ultimi mesi abbiamo registrato una crescente frequenza di eventi catastrofali che anche in Italia hanno prodotto danni ingenti, con conseguenze onerose per molte compagnie”. Lo ha detto la presidente dell’Ania Maria Bianca Farina all’evento ‘Innovation by Ania’ precisando che secondo le stime “nel 2023, le catastrofi naturali e climatiche, hanno provocato oneri alle imprese, per danni fisici diretti e perdite in giro d’affari, pari a 357 miliardi di dollari”. A fronte di tali danni, ha sottolineato la presidente dell’Ania “le compagnie di assicurazione private e gli assicuratori del settore pubblico hanno dovuto coprire questi costi per almeno 123 miliardi di dollari: è il quarto anno di seguito che le perdite assicurate superano i cento miliardi di dollari, ed è il sesto degli ultimi sette”.

