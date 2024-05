Torna Viola come il mare, «con tante sfumature»

Video

I protagonisti spiegano le novità della seconda stagione, ora su Canale 5 dopo l'anteprima su Mediaset Infinity

Dopo l’anteprima gratuita delle prime tre puntate su Mediaset Infinity, ora “Viola come il mare”, la fiction di successo con Francesca Chillemi e Can Yaman, torna su Canale 5 in prima serata con la seconda stagione da venerdi’ 3 maggio. I protagonisti spiegano le novità della seconda stagione.

