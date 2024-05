Dargen D’Amico critica la Rai al concertone del Primo Maggio: l’ironia del cantante

A ROMA

“Grazie alla Rai, mamma Rai, che è un lavoratore speciale di quelli che lavora sia per sé che per la concorrenza. Gli ascolti del concerto stanno andando benissimo e infatti l’anno prossimo sarà sul nove”. Così Dargen D’Amico, dal palco del primo maggio, ironizza sulle ultime vicende che hanno visto Amadeus lasciare la Rai per approdare sul canale Discovery, Nove. E poi dedica il brano “a tutte le mamme e i papà che devono fare il doppio lavoro”.

