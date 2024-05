Zoppica, poi ferma il gioco: Medvedev si ritira dal’Atp Madrid, Lehecka in semifinale

Video dalla rete

Daniil Medvedev è uscito di scena ai quarti finale del «Mutua Madrid Open», il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024. Il tennista russo si è ritirato durante il match contro il ceco Jiri Lehecka. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Medvedev ha fermato la partita per un problema agli adduttori. In semifinale Lehecka sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha usufruito del forfait di Jannik Sinner.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA