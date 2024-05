Semafori pedonali “paralizzati” in Via Vincenzo Giuffrida

Lo dico

“I semafori non funzionano“, il Comitato Vulcania chiede all’organo preposto di intervenire. “E’ un problema di sicurezza“. A lanciare l’allarme sono i residenti e commercianti della zona che segnalano il disservizio (che possono essere pericolosi) nei semafori pedonali, presenti in Via Vincenzo Giuffrida, da un paio di giorni. Bisogna intervenire su tale disservizio. Il buon funzionamento degli impianti semaforici è fondamentale per la sicurezza stradale.

