Borsa: Milano chiude poco mossa (-0,03%) un trimestre d’oro

agenzia

Da inizio anno Piazza Affari è salita del 14,4%

MILANO, 28 MAR – Chiusura poco mossa per Piazza Affari nell’ultima seduta prima della chiusura legata alle festività pasquali. L’indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,03%, a 34.750 punti, archiviando un rialzo del 14,4% nel primo trimestre, miglior listino in Europa e secondo solo a Tokyo (+20%) tra le grandi Borse mondiali.

